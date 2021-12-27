Председатель Банка России Набиуллина заявила о высокой инфляции в 2021 году

Москва, 27 декабря. Инфляция в России по итогам 2021 года превысила восемь процентов, что в два раза выше ожиданий. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью на канале «Россия-1» в программе «Вести».

Процесс обесценивания денег на протяжении всего 2021 года демонстрировал высокие темпы. В ноябре этот показатель вовсе достиг 8,4%, что является рекордом с 2016 года.

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше восьми процентов, это много, это больше, чем наша цель — четыре процента. И понятно, что восемь процентов Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания», — заявила Набиуллина.

Министр финансов страны Антон Силуанов ранее спрогнозировал уровень инфляции в России по итогам года в восемь процентов. Он также заявил, что в следующем декабре показатели вернутся четырем процентам.