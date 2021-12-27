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Fox News: медленная реакция Байдена на глобальные вызовы может привести к войне

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 22:35
Политика
Fox News: медленная реакция Байдена на глобальные вызовы может привести к войне
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Нью-Йорк, 27 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его администрация могут спровоцировать военный конфликт с Россией и Китаем. Такое мнение высказал политический обозреватель Чак Девор для американского телеканала Fox News.

К подобному исходу, по его словам, может привести медлительная реакция американского президента и его администрации на глобальные вызовы. Девор считает, что «неповоротливость» Байдена способна спровоцировать Россию и Китай на «решительные и агрессивные действия».

«К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и ее союзники будут полностью дискредитированы», — добавил обозреватель для Fox News, не уточнив, о каких ответных действиях России и Китая идет речь.

Автор материала подчеркнул, что мировая стабильность также находится под угрозой из-за неумения Белого дома принимать верные решения в сжатые сроки. По мнению Дэвора, все структуры руководства США страдают от «возрастного снижения когнитивных способностей».

При этом ранее телеведущий Карлсон отметил, что вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном не имеет смысла. По его словам, война между сторонами не принесет ничего, кроме потерь.

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