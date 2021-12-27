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Набиуллина: Центробанк не намерен собирать данные о транзакциях между физлицами в России

Экономика
Набиуллина: Центробанк не намерен собирать данные о транзакциях между физлицами в России
Prt Scr facebook.com  /  @cbr.ru

Москва, 27 декабря. Центральный банк России не будет собирать информацию о денежных переводах между физическими лицами. Об этом сообщила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что регулятор разослал банкам новые формы отчетности. Исходя из документов, ЦБ намерен собирать у кредитных организаций данные о транзакциях между россиянами. Набиуллина заявила, что эта информация не является правдивой.

«Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу», — сообщила глава ЦБ.

Некоторые источники информировали, что, взяв под контроль переводы между россиянами, Центробанк намерен бороться с нелегальными криптообменниками. Также ведомство таким образом могло противодействовать незаконными онлайн-казино и бизнесменами, уклоняющихся от уплаты налогов.

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