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Путин отметил героизм ветерана французского движения Сопротивления Филиппа де Голля

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 22:22
Общество
Путин отметил героизм ветерана французского движения Сопротивления Филиппа де Голля
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана французского движения Сопротивления Филиппа де Голля — сына Шарля де Голля. Об этом говорится в послании, переданном Франции послом Алексеем Мешковым.

В своем письме Путин отметил мужество и героизм, проявленные ветераном во время борьбы с фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны. Российский глава поблагодарил Филиппа де Голля, пожелав ему доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

«Хотел бы выразить восхищение мужеством и героизмом, проявленными Вами в годы борьбы с фашистскими захватчиками, а также признательность за Ваше доброе отношение к нашей стране», — следует из послания Путина.

Ранее глава государства также поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя. Он отметил, что отечественные специалисты являются лучшими в мире по уровню профессионализма, четкости отработки задач и накопленному опыту.

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