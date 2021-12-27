Путин отметил героизм ветерана французского движения Сопротивления Филиппа де Голля

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана французского движения Сопротивления Филиппа де Голля — сына Шарля де Голля. Об этом говорится в послании, переданном Франции послом Алексеем Мешковым.

В своем письме Путин отметил мужество и героизм, проявленные ветераном во время борьбы с фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны. Российский глава поблагодарил Филиппа де Голля, пожелав ему доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

«Хотел бы выразить восхищение мужеством и героизмом, проявленными Вами в годы борьбы с фашистскими захватчиками, а также признательность за Ваше доброе отношение к нашей стране», — следует из послания Путина.

Ранее глава государства также поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя. Он отметил, что отечественные специалисты являются лучшими в мире по уровню профессионализма, четкости отработки задач и накопленному опыту.