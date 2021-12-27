Маленький ребенок отравился угарным газом в Тульской области

Донской, 27 декабря. Мать и ее малолетний ребенок получили отравление угарным газом, находясь в квартире своего дома в Тульской области. Об инциденте сообщили в региональном отделении прокуратуры.

Пострадавших госпитализировала карета скорой помощи. Их состояние на данный момент уточняется.

«По предварительной информации, из-за отсутствия тяги в газовой колонке при закрытых окнах в многоквартирном жилом доме в мкрн Центральный города Донского двое членов семьи, среди которых малолетний ребенок, отравились угарным газом», — сказали в прокуратуре.

В ведомстве организовали служебную проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет дана соответствующая оценка газовой службе при обслуживании жилого дома.

Похожая ситуация некоторое время назад произошла в Саратовской области. Там мать и ее 15-летняя дочь были госпитализированы из-за отравления угарным газом.