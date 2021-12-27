Стоимость зимнего дизеля достигла максимума в 65 тысяч рублей за тонну

Санкт-Петербург, 27 декабря. Большинство видов топлива выросло в цене в ходе торгов на Петербургской бирже. Наиболее заметной стала динамика дизеля, сообщает ТАСС.

Цена тонны зимнего дизеля выросла до 65,71 тысячи рублей. Рост в ходе торговой сессии составил 1,4% параллельно с зимним дорожают межсезонный и летний виды дизельного топлива. Их стоимость достигла 52 и 50,44 тысячи рублей за тонну соответственно.

Единственное сырье, динамика которого была направлена против всего рынка, — это топочный мазут. Его стоимость упала почти на 3% и остается на уровне 23,2 тысячи рублей за одну тонну.

Антимонопольная служба России ранее готовилась разработать комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо.