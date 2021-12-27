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Депутат Делягин оспорил мнение вице-премьера Абрамченко о причинах подорожания продуктов

Экономика
Депутат Делягин оспорил мнение вице-премьера Абрамченко о причинах подорожания продуктов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 декабря. Заместитель председателя Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не согласился с мнением вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, считающей, что продовольственную инфляцию спровоцировала волатильность мировых рынков.

Экономист связал рост цен с действиями монополий.

«На рост цен на картофель мировые рынки не влияют. Так что самая главная причина роста цен в России — это произвол монополий. А произвол монополий усилился из–за испуга перед неадекватными действиями властей. Когда вор пугается, он ворует как в последний день. А когда пугается монополист, то он завышает цены как в последний день», — цитирует Делягина ИА REGNUM.

Текущий год стал пиковым для роста цен на продукты в России. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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госдума рост цен делягин цены на продукты
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