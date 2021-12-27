Оттава, 27 декабря. Президент России Владимир Путин должен быть примером для западных СМИ, которые не способны озвучивать правду. Такое мнение высказал канадский общественный активист Крис Эльстон на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее Путин во время большой пресс-конференции призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей. Активист высказал слова благодарности российскому лидеру. Как отметил Эльстон, «правда есть правда».

«Я хочу выразить личную благодарность Путину, говорящему прямо о безумии гендерной идеологии ... Правда есть правда. Канадские СМИ отказываются говорить об этом», — написал общественник.

Помимо этого, ранее Владимир Путин также заявил, что Россия хочет развивать добрососедские отношения с Украиной. Однако из-за текущего руководства страны данная цель практически недостижима.