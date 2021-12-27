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Канадский общественник Эльстон призвал западные СМИ равняться на Путина

Политика
Канадский общественник Эльстон призвал западные СМИ равняться на Путина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Оттава, 27 декабря. Президент России Владимир Путин должен быть примером для западных СМИ, которые не способны озвучивать правду. Такое мнение высказал канадский общественный активист Крис Эльстон на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее Путин во время большой пресс-конференции призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей. Активист высказал слова благодарности российскому лидеру. Как отметил Эльстон, «правда есть правда».

«Я хочу выразить личную благодарность Путину, говорящему прямо о безумии гендерной идеологии ... Правда есть правда. Канадские СМИ отказываются говорить об этом», — написал общественник.

Помимо этого, ранее Владимир Путин также заявил, что Россия хочет развивать добрососедские отношения с Украиной. Однако из-за текущего руководства страны данная цель практически недостижима.

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Все новости / Политика / Канадский общественник Эльстон призвал западные СМИ равняться на Путина
путин президент россии американские сми гендерная идеология
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