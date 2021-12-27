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Аналитик Сбербанка ожидают прироста ВВП на 4,4% по итогам года

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 22:05
Экономика
Аналитик Сбербанка ожидают прироста ВВП на 4,4% по итогам года
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Москва, 27 декабря. ВВП Российской Федерации может увеличиться на 4,4% в уходящем году, однако темпы роста в 2022-м станут ниже. Такую позицию озвучил Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка.

Российская экономика восстановилась после падения, вызванного пандемией коронавируса. Этому поспособствовало смягчение ограничений. Возникший затем опережающий спрос вместе с внешними факторами привел к разгону инфляции.

«По оценкам ЦМИ, ВВП в 2021 году вырастет на 4,4% после снижения на 3% годом ранее», — отметили аналитики.

Министр экономического развития России Максим Решетников ранее озвучивал похожий прогноз по итогам года. Он высказывал оптимистичные настроения в отношении отечественной экономики в 2022 году.

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