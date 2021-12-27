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Мордашов: переход России к безуглеродной металлургии потребует 10 трлн рублей

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 22:03
Экономика
Мордашов: переход России к безуглеродной металлургии потребует 10 трлн рублей
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 27 декабря. Переход традиционной металлургии к безуглеродному производству будет стоить России порядка 10 трлн рублей. Такие расчеты представил в интервью «России-24» бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов.

Выход российской металлургической отрасли на уровень углеродной нейтральности потребует серьезных инвестиций в разработку новых технологий. Мордашов обратил внимание, что на данный момент их вообще нет. Кроме того, значительные вложения необходимы будут и для перестройки существующей технологической платформы, которая используется сталепроизводителями.

«Сможем ли мы выйти на углеродную нейтральность — пока до конца непонятно, потому что нет опробованных технологий, позволяющих достичь этого. Это очень большой, серьезный вопрос», — отметил он.

Мордашов рассказал, что «Северсталь» проводила предварительные подсчеты перехода российской отрасли к «зеленому» производству. Согласно им, при условии сохранения уровня производства порядка 70 млн тонн стали в год, в рамках изменения традиционной технологии на процесс восстановления железа с использованием водорода, металлургии потребуется около 10 трлн рублей.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее рассказал, что рассмотрение инициативы об увязывании ставки налога на прибыль и дивидендов металлургических компаний за последний пять лет отложено.

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металлургия северсталь мордашов углеродная нейтральность
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