Мордашов: переход России к безуглеродной металлургии потребует 10 трлн рублей

Москва, 27 декабря. Переход традиционной металлургии к безуглеродному производству будет стоить России порядка 10 трлн рублей. Такие расчеты представил в интервью «России-24» бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов.

Выход российской металлургической отрасли на уровень углеродной нейтральности потребует серьезных инвестиций в разработку новых технологий. Мордашов обратил внимание, что на данный момент их вообще нет. Кроме того, значительные вложения необходимы будут и для перестройки существующей технологической платформы, которая используется сталепроизводителями.

«Сможем ли мы выйти на углеродную нейтральность — пока до конца непонятно, потому что нет опробованных технологий, позволяющих достичь этого. Это очень большой, серьезный вопрос», — отметил он.

Мордашов рассказал, что «Северсталь» проводила предварительные подсчеты перехода российской отрасли к «зеленому» производству. Согласно им, при условии сохранения уровня производства порядка 70 млн тонн стали в год, в рамках изменения традиционной технологии на процесс восстановления железа с использованием водорода, металлургии потребуется около 10 трлн рублей.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее рассказал, что рассмотрение инициативы об увязывании ставки налога на прибыль и дивидендов металлургических компаний за последний пять лет отложено.