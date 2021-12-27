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Суточные поставки «Газпрома» в Китай вышли на рекордный уровень

Экономика
Суточные поставки «Газпрома» в Китай вышли на рекордный уровень
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 27 декабря. Суточные поставки газа России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» достигли рекордного уровня. «Газпром» заявил о достижении исторического максимума 23 декабря.

Соглашение об увеличении экспорта в ноябре-декабре было заключено «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) во время заседания Совместного координационного комитета.

Отношения между Россией и Китаем можно считать образцом добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект «Сила Сибири — 2», работа над которым началась в мае 2020 года. Запуск нового трубопровода позволит России устранить зависимость от рынка Европы.

Главная цель газопровода «Сила Сибири — 2» состоит в том, чтобы суметь объединить газотранспортные системы запада и востока РФ, рассказал ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Газпром китай сила сибири поставки газа россия и китай
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