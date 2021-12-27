Суточные поставки «Газпрома» в Китай вышли на рекордный уровень

Москва, 27 декабря. Суточные поставки газа России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» достигли рекордного уровня. «Газпром» заявил о достижении исторического максимума 23 декабря.

Соглашение об увеличении экспорта в ноябре-декабре было заключено «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) во время заседания Совместного координационного комитета.

Отношения между Россией и Китаем можно считать образцом добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект «Сила Сибири — 2», работа над которым началась в мае 2020 года. Запуск нового трубопровода позволит России устранить зависимость от рынка Европы.

Главная цель газопровода «Сила Сибири — 2» состоит в том, чтобы суметь объединить газотранспортные системы запада и востока РФ, рассказал ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.