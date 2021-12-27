Первый командир спецназа ВМС США «Морские котики» Марсинко умер на 82-м году жизни

Вашингтон, 27 декабря. Ричард Марсинко, ставший первым командиром легендарного подразделения спецназа ВМС США «Морские котики», умер в возрасте 81 года. Трагическое известие сообщили родственники ветерана.

Военное руководство поручило Марсинко сформировать новое антитеррористическое подразделение после фиаско в освобождении американских заложников в Иране в 1980 году. Он лично стал во главе созданного им отряда SEAL Team Six. Причиной смерти морпеха стал сердечный приступ.

«Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…», — сообщил его сын Марсинко Мэтт.

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