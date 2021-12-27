Цены на сталь могут снизиться после увеличения объемов производства

Москва, 27 декабря. Мировые цены на сталь в 2022 году продолжат снижаться. Такое мнение высказал бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, сообщает «Интерфакс».

Рост стоимости стали в 2021 году принял глобальный характер. Цены выросли не только в России, но и во всем мире из-за разбалансированности рынка и увеличения спроса на нее после снижения в начале пандемии.

«Мы ожидаем, что цены несколько снизятся дальше. Наверное, весной, с оживлением спроса на строительство, мы ждем рост цен на нашу продукцию. Но мы считаем, что он не будет большим, и в целом мы ожидаем падения цен», — заявил Мордашов.

Металлургические мощности пока загружены только на 80%, однако производители скоро начнут наращивать объемы производства. Это окажет влияние на цены — они начнут снижаться. Достижения минимальных показателей при этом не ожидается.

«Северсталь» ранее подписала соглашение о продаже предприятия «Воркутауголь» компании «Русская энергия». Сумма сделки составила 15 миллиардов рублей.