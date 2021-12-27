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Американский биржевой индекс S&P 500 достиг нового максимума

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 21:51
Экономика
Американский биржевой индекс S&P 500 достиг нового максимума
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 27 декабря. Основные индексы фондового рынка США растут в ходе торгов 27 декабря, пишет агентство «Прайм».

Индекс S&P 500 достиг нового рекордного значения. Он вырос на 0,53% и торговался на уровне 47450,87 пункта. Историческим максимумом стал показатель в 4751,87 пункта. Аналитики подчеркивают низкий объем торгов, который был зафиксирован в понедельник.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,55% и достиг уровня в 15739,8 пункта. Специалисты также указывают на низкий объем торгов после Рождества в Соединенных Штатах и нейтральный новостной фон.

Фондовый рынок США длительное время продолжал расти летом текущего года. Стимулом для роста тогда стала положительная статистика американского трудового рынка.

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