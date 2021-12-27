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Россияне получили 1,31 млн кредитных карт по итогам ноября

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 21:27
Экономика
Россияне получили 1,31 млн кредитных карт по итогам ноября
pixabay.com

Москва, 27 декабря. Россияне в ноябре получили 1,31 млн новых кредитных карт. Это на 40% больше, чем за тот же месяц год назад, и на 14% больше, чем в октябре текущего года, сообщает ТАСС.

Больше всего кредитных карт было выдано в Москве (81,8 тыс. штук), Московской области (65,1 тыс.), Краснодарском крае (50,1 тыс.), Санкт-Петербурге (46,4 тыс.) и Республике Башкортостан (45,6 тыс.).

«По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2021 года количество новых выданных кредитных карт составило 1,31 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 14% (в октябре 2021 года — 1,15 млн ед.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 40% (в ноябре 2020 года — 0,93 млн ед.)», — уточняют специалисты.

Они объясняют рост количества выданных кредиток по сравнению с прошлым годом ситуацией на рынке розничного кредитования. После карантина весной-летом 2020 года в стране уменьшилась выдача кредиток. Сейчас этот сегмент рынка стал приходить в себя. Россияне охотно пользуются кредитными картами, поскольку оценили их удобство.

Между тем кредитные организации намерены продолжить политику по увеличению ставок после решения Банка России по ключевой ставке.

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