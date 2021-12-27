Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 21:38
21:37
Экономика
The Telegraph: газовый кризис вернет экономику Великобритании в 2008 год
21:33
Экономика
Арендаторы и арендодатели жилья в России опасаются проблем из-за использования ГИС
21:27
Экономика
Россияне получили 1,31 млн кредитных карт по итогам ноября
21:23
Происшествия
Жители Колпино вынуждены мерзнуть в квартирах из-за отказа теплосетей
21:19
Весь мир
В Иране на фоне забастовки учителей начались протесты пенсионеров
21:17
Экономика
ПФР в конце 2021 года начислит некоторым пенсионерам увеличенные выплаты
21:14
Весь мир
Скандальный мэр турецкого Болу обратился в прокуратуру с жалобой на пользователей соцсетей
21:12
Происшествия
Прорыв водной трубы стал причиной эвакуации детей из спорткомплекса в Петербурге
21:12
Экономика
Главным фактором изменения цен на нефть станет встреча участников ОПЕК
21:11
Экономика
Обман со страховыми полюсами стал самым дорогостоящим для водителей в 2021 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ПФР в конце 2021 года начислит некоторым пенсионерам увеличенные выплаты

Экономика
ПФР в конце 2021 года начислит некоторым пенсионерам увеличенные выплаты
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 декабря. Некоторых российских пенсионеров ожидают большие выплаты в конце этого года. По информации ПФР, пожилым людям уже в декабре будут выданы проиндексированные пенсии за январь, сообщает Общественная Служба Новостей.

Январские пенсии в декабре получат те, кому выдают их в начале месяца до 10 числа. Таким образом некоторые пенсионеры смогут в конце года получить сразу две выплаты — за декабрь и январь, причем уже с индексацией.

Согласно примерному графику, тем, кто получает пенсии 1-3 числа каждого месяца, деньги выдадут 28–29 декабря. Пенсионерам, получающим деньги 7-9 числа, их выплатят 30 декабря.

Граждане, достигшие возраста 80 лет, получат выплату за январь с учетом возрастной надбавки и индексации.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская ранее выделила несколько важных изменений в правилах начисления пенсий, которые вступят в силу с 1 января.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ПФР в конце 2021 года начислит некоторым пенсионерам увеличенные выплаты
пенсии пенсионеры выплаты пенсионерам
Комментировать