ПФР в конце 2021 года начислит некоторым пенсионерам увеличенные выплаты

Москва, 27 декабря. Некоторых российских пенсионеров ожидают большие выплаты в конце этого года. По информации ПФР, пожилым людям уже в декабре будут выданы проиндексированные пенсии за январь, сообщает Общественная Служба Новостей.

Январские пенсии в декабре получат те, кому выдают их в начале месяца до 10 числа. Таким образом некоторые пенсионеры смогут в конце года получить сразу две выплаты — за декабрь и январь, причем уже с индексацией.

Согласно примерному графику, тем, кто получает пенсии 1-3 числа каждого месяца, деньги выдадут 28–29 декабря. Пенсионерам, получающим деньги 7-9 числа, их выплатят 30 декабря.

Граждане, достигшие возраста 80 лет, получат выплату за январь с учетом возрастной надбавки и индексации.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская ранее выделила несколько важных изменений в правилах начисления пенсий, которые вступят в силу с 1 января.