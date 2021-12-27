Обман со страховыми полюсами стал самым дорогостоящим для водителей в 2021 году

Москва, 27 декабря. Злоумышленники постоянно обманывают владельцев машин, но чаще всего россияне с личным транспортом страдают из-за фальшивых страховых полюсов, рассказал Общественной Службе Новостей автомобильный эксперт Дмитрий Славнов.

Он указал на три самых популярные схемы обмана в 2021 году. На первом месте оказались мошенники, которые обманывали автовладельцев с почти истекшим сроком действия ОСАГО. Злоумышленники обращались к владельцам машин, обещая им сделать полюс со скидкой, но в итоге пострадавшие оказывались без денег и документа.

«"Доход" мошенников зависит от их умения и трудоспособности — сколько звонков они сделают за день? Будьте осторожны!» — подчеркнул эксперт.

По словам Славнова, люди также лишаются средств из-за постановочных аварий, когда преступники умудряются получать деньга за ранее полученные повреждения своих машин. Кроме того, злоумышленники способны «ввести» запрет на регистрационные действия с автомобилями.

Главное управление безопасности Московской области ранее рассказало об обмане людей с помощью фальшивых call-центров.