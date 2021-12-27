Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 21:37
21:33
Экономика
Арендаторы и арендодатели жилья в России опасаются проблем из-за использования ГИС
21:27
Экономика
Россияне получили 1,31 млн кредитных карт по итогам ноября
21:23
Происшествия
Жители Колпино вынуждены мерзнуть в квартирах из-за отказа теплосетей
21:19
Весь мир
В Иране на фоне забастовки учителей начались протесты пенсионеров
21:17
Экономика
ПФР в конце 2021 года начислит некоторым пенсионерам увеличенные выплаты
21:14
Весь мир
Скандальный мэр турецкого Болу обратился в прокуратуру с жалобой на пользователей соцсетей
21:12
Происшествия
Прорыв водной трубы стал причиной эвакуации детей из спорткомплекса в Петербурге
21:12
Экономика
Главным фактором изменения цен на нефть станет встреча участников ОПЕК
21:11
Экономика
Обман со страховыми полюсами стал самым дорогостоящим для водителей в 2021 году
21:02
Армия
Баранец высмеял намерение Польши «запугать» Россию силами Запада
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Обман со страховыми полюсами стал самым дорогостоящим для водителей в 2021 году

Экономика
Обман со страховыми полюсами стал самым дорогостоящим для водителей в 2021 году
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 27 декабря. Злоумышленники постоянно обманывают владельцев машин, но чаще всего россияне с личным транспортом страдают из-за фальшивых страховых полюсов, рассказал Общественной Службе Новостей автомобильный эксперт Дмитрий Славнов.

Он указал на три самых популярные схемы обмана в 2021 году. На первом месте оказались мошенники, которые обманывали автовладельцев с почти истекшим сроком действия ОСАГО. Злоумышленники обращались к владельцам машин, обещая им сделать полюс со скидкой, но в итоге пострадавшие оказывались без денег и документа.

«"Доход" мошенников зависит от их умения и трудоспособности — сколько звонков они сделают за день? Будьте осторожны!» — подчеркнул эксперт.

По словам Славнова, люди также лишаются средств из-за постановочных аварий, когда преступники умудряются получать деньга за ранее полученные повреждения своих машин. Кроме того, злоумышленники способны «ввести» запрет на регистрационные действия с автомобилями.

Главное управление безопасности Московской области ранее рассказало об обмане людей с помощью фальшивых call-центров.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Обман со страховыми полюсами стал самым дорогостоящим для водителей в 2021 году
мошенничество водители обман страховые полисы
Комментировать