Петербуржцы остались без воды и электричества из-за прорыва трубы на Южном шоссе

На Южном шоссе произошел прорыв трубы с холодной водой. Площадь зоны подтопления составила около 1000 квадратных метров.
Спасатели уже эвакуировали пять автомобилей с территории ЧП. По словам местных жителей, вода затекает в парадные домов, а добираться до дома приходится по ледяным лужам. Движение транспорта по самому шоссе временно перекрыто. На месте работают сотрудники МЧС и аварийные службы.
Жильцы одного из домов рассказали, что остались без воды, отопления и электричества.
«Нет отопления. Отключили даже змеевик, который проходит в туалете и в ванной, вообще леденющий. Сказали, им нужен какой-то насос за 200 тысяч», — пожаловалась жительница одной из квартир.
В последнее время в Северной столице участились случаи, когда из-за работы коммунальных служб страдают горожане. Петербуржцы жалуются на ежегодные прорывы труб и плачевное состояние систем, обеспечивающих подачу воды и тепла в дома, однако должного внимания администрация Александра Беглова этим проблемам не оказывает.
«У нас каждый год на выезде с Южного шоссе копают, трубы меняют, и все равно все у них лопается. Никакой ответственности нет», — возмутилась местная жительница.