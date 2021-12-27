В Иране на фоне забастовки учителей начались протесты пенсионеров

Тегеран, 27 декабря. В нескольких городах Ирана проходят протесты пенсионеров, выступающих с требованием повышения зарплат, страховых и льготных пособий, а также за устранение проблем с их выдачей. Пока демонстрации состоялись в столице страны, Ахвазе, Дамгане, Керманшахе и Исфахане.

Основным требованием митингующих является повышение уровня пенсий пропорционально прожиточному минимуму для семьи из четырех человек. Также протестующие настаивают на реформировании законодательства, касающегося этой сферы жизнедеятельности, например, принятии выдвинутого несколькими месяцами ранее проекта о корректировании заработных плат бывшим сотрудникам государственного аппарата и отставным военнослужащим. Его рассмотрение было анонсировано, однако о результатах до сих пор ничего не было известно.

Подобные митинги за истекший год проходили уже неоднократно, теперь же они совпали с общенациональной забастовкой учителей. Митингующие заявили, что не покинут места забастовок до тех пор, пока власти не предпримут необходимые меры. Профсоюзы педагогов поддержали пенсионеров и призвали правительство к удовлетворению их запросов.

В мае текущего года пожилые люди потребовали увеличить размер пособий до 125 млн риалов, однако скоро с учетом инфляции данная сумма может стать неактуальной. Власти страны попытались подавить протесты. Как сообщили оппозиционные СМИ, один из пенсионеров-активистов был тогда приговорен к штрафу, нескольким годам тюрьмы и телесным наказаниям по обвинению в создании угрозы национальной безопасности.

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Также демонстранты в интервью местным СМИ подвергли критике принятое в прошлом году решение главы пенсионного центра Али Асгара Баята о повышении максимальной суммы 312 тысяч кредитных линий для льготных категорий граждан с 50 до 70 млн риалов. Как подчеркнули многие участники демонстраций, этой суммы недостаточно даже для покупки холодильника, при том, что для получения услуги необходимо встать в очередь.

تجمع اعتراضی کارگران سبلان پارچه، بازنشستگان فولاد دامغان و تامین اجتماعی اهواز via @workercommunist https://t.co/10l79frVSI — حزب کمونیست کارگری ایران (@workercommunist) December 27, 2021

У руководства страны, как сообщается, в плане бюджета на следующий год не было предусмотрено необходимое количество средств для пополнения пенсионных фондов. Из-за серьезного дефицита финансов власти страны, напротив, рассчитывали поднять возраст выхода на пенсию до 62 лет — это также является одной из причин нынешних протестов.

После начавшихся волнений министр экономики Ирана Эхсан Хандузи заявил о необходимости повысить уровень доходов пенсионеров путем «определения новых страховых продуктов». Однако подобное заявление выглядит не очень многообещающим на фоне недавнего «увеличения» заработной платы учителям до 80 млн риалов при официально обозначенной черте бедности в 110 млн.

"اعتراض به وضع معیشت؛ تجمع بازنشستگان در چند شهر ایران" https://t.co/JeoNOaWplV — Mohammad Yosuf (@moh_yosuf) December 27, 2021

В нынешнем году отмечался рост протестных акций из-за усугубившегося финансового кризиса. В частности, летом в стране прошли организованные демонстрации тысяч нефтяников, требовавших перевода временно нанятых работников на постоянные контракты, увеличения минимальной зарплаты до 450 долларов и смены рабочего графика, который на данный момент предполагает десять выходных дней в месяц. Сейчас же более чем в сотне городов продолжается общенациональная забастовка учителей, к которой мало-помалу присоединяются и представители других профессий.