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Баранец высмеял намерение Польши «запугать» Россию силами Запада
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Баранец высмеял намерение Польши «запугать» Россию силами Запада

Армия
Баранец высмеял намерение Польши «запугать» Россию силами Запада
ПолитРоссия

Москва, 27 декабря. Польские СМИ считают, что Варшава может попробовать «запугать» Россию «подавляющими силами Запада», однако такой план вряд ли сработает в действительности. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он прокомментировал материал еженедельника Do Rzeczy, в котором говорится, что Россию может «напугать» только «подавляющая военная реакция Запада» на эскалацию в отношениях с НАТО. В интервью для «ПолитРоссии» военный обозреватель «КП» указал, что призывы польской стороны, во-первых, опасны и глупы, а во-вторых, напугать ими Москву точно не выйдет. Такие заявления, скорее, могут ее разозлить.

«Нет в мире силы, которая могла бы чем-то напугать Россию. Наличие ядерного оружия позволяет ей вести себя с недругами так, как она считает нужным, и НАТО нас никогда не заставит бояться. Если бы военный блок нас чем-то и пугал, мы бы уже давно дали на это достойный ответ», — подчеркнул Баранец.

По его словам, в случае попыток оказать давление таким образом ответ со стороны РФ не заставит себя долго ждать. Но в такой ситуации бояться придется именно западным странам.

До этого Баранец открыто высмеял заявления Украины и Запада о подготовке «нападения» России. В то же время украинский депутат на фоне обострения отношений с РФ посоветовал странам НАТО потребовать от Москвы не принимать новые страны в состав ОДКБ, передает RT.

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