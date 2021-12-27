Баранец высмеял намерение Польши «запугать» Россию силами Запада

Москва, 27 декабря. Польские СМИ считают, что Варшава может попробовать «запугать» Россию «подавляющими силами Запада», однако такой план вряд ли сработает в действительности. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он прокомментировал материал еженедельника Do Rzeczy, в котором говорится, что Россию может «напугать» только «подавляющая военная реакция Запада» на эскалацию в отношениях с НАТО. В интервью для «ПолитРоссии» военный обозреватель «КП» указал, что призывы польской стороны, во-первых, опасны и глупы, а во-вторых, напугать ими Москву точно не выйдет. Такие заявления, скорее, могут ее разозлить.

«Нет в мире силы, которая могла бы чем-то напугать Россию. Наличие ядерного оружия позволяет ей вести себя с недругами так, как она считает нужным, и НАТО нас никогда не заставит бояться. Если бы военный блок нас чем-то и пугал, мы бы уже давно дали на это достойный ответ», — подчеркнул Баранец.

По его словам, в случае попыток оказать давление таким образом ответ со стороны РФ не заставит себя долго ждать. Но в такой ситуации бояться придется именно западным странам.

До этого Баранец открыто высмеял заявления Украины и Запада о подготовке «нападения» России. В то же время украинский депутат на фоне обострения отношений с РФ посоветовал странам НАТО потребовать от Москвы не принимать новые страны в состав ОДКБ, передает RT.