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Сергей Дружко вернулся на YouTube с десятичасовым выпуском

Общество
Сергей Дружко вернулся на YouTube с десятичасовым выпуском
vk.com  /  Сергей Дружко

Москва, 27 декабря. Актер и телеведущий Сергей Дружко порадовал поклонников фееричным возвращением на YouTube. Он опубликовал предновогодний ролик, который длится десять часов.

Предыдущее видео Дружко появилось на его канале четыре года назад. Ведущий вернулся на YouTube с выпуском, разбитым на две части, причем первая из них длится всего около получаса. В ней актер беседовал с историком Евгением Понасенковым, блогером Олегом Монголом и другими гостями.

Остальное время, то есть примерно 9,5 часа, Дружко зачитывал имена и никнеймы своих подписчиков. Таким образом он попытался выразить признательность этим пользователям. Зачитывание никнеймов все же иногда прерывалось выступлениями гостей — певцов, блогеров и стримеров.

«Сейчас на моем канале два миллиона 50 тысяч человек, и я хотел бы поблагодарить поименно каждого своего подписчика, который остался на моем канале», — пояснил экс-ведущий программы «Необъяснимо, но факт».

Сергей Дружко вернулся на YouTube с десятичасовым выпуском
Prt Scr youtube.com / Druzhko Show

Необычное возвращение Дружко восхитило и развеселило его подписчиков. Некоторые пользователи YouTube признались, что выход нового ролика телеведущего стал для них полной неожиданностью.

«Самое смешное, что я хотел бы услышать свое имя, но у меня ни за что не хватит терпения досмотреть до этого момента»;

«Стоит признать, что такого не ожидал никто — шоу спустя пару лет тишины превратилось в искусство, очень крутой перформанс!»;

«Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Сергей Дружко благодарит своих подписчиков»;

«Соболезную монтажеру, который все это монтировал», — поделились впечатлениями комментаторы.

Ранее Сергей Дружко попал в черный список на Украине. Киев внес ведущего в этот перечень из-за того, что он якобы представляет угрозу украинской нацбезопасности.

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Все новости / Общество / Сергей Дружко вернулся на YouTube с десятичасовым выпуском
youtube телеведущий дружко
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