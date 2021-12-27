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Глава МИД Лавров считает цинизмом обвинения в адрес России из-за минских договоренностей

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 20:57
Политика
Глава МИД Лавров считает цинизмом обвинения в адрес России из-за минских договоренностей
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 27 декабря. Попытки обвинить Россию в интерпретации минских договоренностей и одновременно требовать выполнения этих соглашений со стороны Киева является верхом цинизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Соловьев LIVE».

По словам министра, необходимо жестко настаивать на незыблемости Минских соглашений. Москву все стороны слышат, но они «просто прикидываются».

«Верх цинизма, когда нашу позицию излагают как попытку России по-своему интерпретировать минские договоренности и потребовать от Киева их выполнять в российской интерпретации», — отметил дипломат.

Сергей Лавров ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский часто совершает безбашенные поступки. По его словам, на Западе уже начали понимать опасность от поведения украинского лидера.

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украина минские соглашения лавров мид
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