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Рогозин: новые испытания противоспутникового оружия Минобороны РФ пока маловероятны

Армия
Рогозин: новые испытания противоспутникового оружия Минобороны РФ пока маловероятны
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 декабря. Россия пока не планирует проводить новые испытания противоспутниковых вооружений, о чем американским журналистам рассказал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Рогозин побеседовал с экспертами американской газеты The New York Times и ответил на вопросы о будущем проекта МКС. Журналисты поинтересовались, следует ли ожидать в ближайшее время нового испытательного запуска российского противоспутникового оружия.

«Скорее нет, чем да», — ответил Рогозин.

В ноябре российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника «Целина-Д». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позже сообщил, что новая система с «ювелирной точностью» сбила неработающий космический аппарат, который находится на орбите с 1984 года. В ведомстве подчеркнули, что своими испытаниями Россия не создавала угроз для космической деятельности других спутников. До этого в NASA утверждали, что осколки «Целины» якобы представляют опасность для МКС.

Ранее Роскосмос анонсировал первый в 2022 году запуск ракеты-носителя с грузом спутников OneWeb. По информации корпорации, пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами запланирован на февраль.

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мкс рогозин противоспутниковое оружие
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