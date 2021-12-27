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Внебрачный сын Игоря Крутого назвал наследника в честь отца

Шоу-бизнес
Внебрачный сын Игоря Крутого назвал наследника в честь отца
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 27 декабря. Композитор Игорь Крутой показал в Instagram, как нянчится с внуком от своего внебрачного сына Якова и его супруги Леры. Малыш оказался его полным тезкой.

Музыкант отговаривал сына от этого решения, поскольку быть Игорем Крутым будет сложно, это ко многому обязывает. В первую очередь, придется продолжать творческую династию.

«Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука. Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой своего деда, была несколько неожиданной: он обделался и подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму», — шутливо написал композитор.

Внебрачный сын Игоря Крутого назвал наследника в честь отца
Prt Scr instagram.com / @igorkrutoy65

Ему хотелось бы, чтобы внук стал хорошим человеком, который уважает старших и неравнодушен к тем, кто в беде. Крутой пообещал подарить малышу много подарков.

Ролик за два часа посмотрели более 160 тысяч раз, под ним появилось множество комментариев. Пользователи пожелали малышу здоровья и счастья.

«С наступающим Новым годом! Здоровья вам и вашим близким! Малыш пусть растет здоровеньким на радость всем вам!»;

«Игорь Яковлевич Крутой-младший! Удачи малышу в жизни и много здоровья и счастья! Да, имя деда обязывает, но он точно справится», — отреагировали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Крутой признал своего сына Якова после результата ДНК-теста, подтвердившего их родство. В ноябре Яков впервые стал отцом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Внебрачный сын Игоря Крутого назвал наследника в честь отца
ребенок внук крутой
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