Внебрачный сын Игоря Крутого назвал наследника в честь отца

Москва, 27 декабря. Композитор Игорь Крутой показал в Instagram, как нянчится с внуком от своего внебрачного сына Якова и его супруги Леры. Малыш оказался его полным тезкой.

Музыкант отговаривал сына от этого решения, поскольку быть Игорем Крутым будет сложно, это ко многому обязывает. В первую очередь, придется продолжать творческую династию.

«Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука. Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой своего деда, была несколько неожиданной: он обделался и подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму», — шутливо написал композитор.

Prt Scr instagram.com / @igorkrutoy65

Ему хотелось бы, чтобы внук стал хорошим человеком, который уважает старших и неравнодушен к тем, кто в беде. Крутой пообещал подарить малышу много подарков.

Ролик за два часа посмотрели более 160 тысяч раз, под ним появилось множество комментариев. Пользователи пожелали малышу здоровья и счастья.

«С наступающим Новым годом! Здоровья вам и вашим близким! Малыш пусть растет здоровеньким на радость всем вам!»; «Игорь Яковлевич Крутой-младший! Удачи малышу в жизни и много здоровья и счастья! Да, имя деда обязывает, но он точно справится», — отреагировали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Крутой признал своего сына Якова после результата ДНК-теста, подтвердившего их родство. В ноябре Яков впервые стал отцом.