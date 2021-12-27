Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 23:04
23:00
Общество
«Почему снег не вывозят, не могу понять»: актриса Семак ужаснулась качеством уборки в Петербурге
22:56
Политика
Внук Шарля де Голля назвал Путина большим лидером своей страны
22:49
Происшествия
Жена выпавшего из окна журналиста Просвирина заявила, что последние три дня он был в запое
22:42
Происшествия
Сразу шесть автомобилей столкнулись в новой Москве
22:37
Армия
ВКС России провели третий тестовый запуск «Ангары-А5» с космодрома Плесецк
22:36
Экономика
Председатель Банка России Набиуллина заявила о высокой инфляции в 2021 году
22:35
Политика
Fox News: медленная реакция Байдена на глобальные вызовы может привести к войне
22:27
Экономика
Набиуллина: Центробанк не намерен собирать данные о транзакциях между физлицами в России
22:26
Весь мир
Республиканские штаты будут платить пособие работникам, уволенным за отказ от вакцинации
22:25
Общество
Ученые из Гарварда: на заражение «Омикроном» может указывать сыпь на коже
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономисты рассказали, как «Омикрон» влияет на рынок нефти
Экономика
Экономисты рассказали, как «Омикрон» влияет на рынок нефти
Федеральное агентство новостей  / 

В настоящее время рынок нефти находится под давлением из-за сложной ситуации с коронавирусом в мире. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты отмечают, что в пятницу торги по нефти завершились незначительным снижением. С отметки примерно 76,80 она пустилась до уровня 75,70 доллара за баррель. По словам аналитиков, утром нефть торговалась уже выше 76 долларов. Специалисты отмечают, что в пятницу день был неактивным в связи с выходными в Европе и Америке, где праздновалось католическое Рождество.

Кроме того, они подчеркивают, что сегодня нефть находится под давлением, так как обострились риски негативного воздействия на ее спрос в связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом, в том числе и «Омикроном».

«Достаточно тяжелая ситуация в Британии, во Франции выявляют более 100 тысяч заболевших в сутки, в США. В выходные в Штатах отменили большое количество авиарейсов на фоне того, что среди персонала были выявлены случаи заболевания «Омикроном». Кроме того, на карантин закрыли китайский город Сиань. Такая напряженная ситуация может ударить по спросу на нефть. Пока нефть сохраняет свой диапазон от 70 до 76 долларов за баррель. В предновогоднюю неделю ожидается, что динамика будет достаточно ограниченная», — говорят они.

Экономисты рассказали, как «Омикрон» влияет на рынок нефти
Федеральное агентство новостей /

Золото завершило прошлую неделю незначительным изменением. С отметки 1810 оно опустилось до 1801 доллара за тройскую унцию.

«Золото меняется слабо из-за празднования Рождества и Нового года. На этом фоне доллар на мировом рынке сохраняет стабильное состояние. Актуальным для золота остается диапазон от 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию», — объясняют экономисты.

Что касается рубля, то в пятницу он тоже изменился незначительно. Отечественная валюта чуть-чуть скорректировалась — с отметки 73,20 в район 73,80 рубля за доллар. Но сегодня утром он вновь торговался в районе отметки 73,30.

«Небольшое укрепление связано с тем, что ожидается, что после праздников начнутся переговоры России с НАТО. Об этом заявил Сергей Лавров. Ориентировочная дата начала переговоров — 12 января. Тем не менее пока ситуация остается напряженной, поскольку Россия просит юридические гарантии, чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО. Запад продолжает обсуждать, что в случае «агрессии» России в отношении Украины будут введены полномасштабные санкции», — отмечают аналитики.

Экономисты рассказали, как «Омикрон» влияет на рынок нефти
ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, экономисты напоминают об окончании налогового периода в России.

«Его пик уже прошел, поэтому здесь рубль перестанет получать поддержку.  Негативным фактором для рубля в конце года может стать спрос на доллары в преддверии достаточно длинных выходных. Пока для рубля актуален диапазон 72,50-75,50 рубля за доллар», — заключили они.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что высокая волатильность будет наблюдаться на мировом нефтяном рынке в следующем году, однако ОПЕК+ может вмешаться и стабилизировать ситуацию. Также Дюков напомнил о кризисе весной 2020 года, когда спрос на черное золото и его стоимость резко обвалились.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономисты рассказали, как «Омикрон» влияет на рынок нефти
нефть россия сша великобритания франция доллар золото рубль коронавирус омикрон
Комментировать