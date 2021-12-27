Экономисты рассказали, как «Омикрон» влияет на рынок нефти

В настоящее время рынок нефти находится под давлением из-за сложной ситуации с коронавирусом в мире. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты отмечают, что в пятницу торги по нефти завершились незначительным снижением. С отметки примерно 76,80 она пустилась до уровня 75,70 доллара за баррель. По словам аналитиков, утром нефть торговалась уже выше 76 долларов. Специалисты отмечают, что в пятницу день был неактивным в связи с выходными в Европе и Америке, где праздновалось католическое Рождество.

Кроме того, они подчеркивают, что сегодня нефть находится под давлением, так как обострились риски негативного воздействия на ее спрос в связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом, в том числе и «Омикроном».

«Достаточно тяжелая ситуация в Британии, во Франции выявляют более 100 тысяч заболевших в сутки, в США. В выходные в Штатах отменили большое количество авиарейсов на фоне того, что среди персонала были выявлены случаи заболевания «Омикроном». Кроме того, на карантин закрыли китайский город Сиань. Такая напряженная ситуация может ударить по спросу на нефть. Пока нефть сохраняет свой диапазон от 70 до 76 долларов за баррель. В предновогоднюю неделю ожидается, что динамика будет достаточно ограниченная», — говорят они.

Федеральное агентство новостей /

Золото завершило прошлую неделю незначительным изменением. С отметки 1810 оно опустилось до 1801 доллара за тройскую унцию.

«Золото меняется слабо из-за празднования Рождества и Нового года. На этом фоне доллар на мировом рынке сохраняет стабильное состояние. Актуальным для золота остается диапазон от 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию», — объясняют экономисты.

Что касается рубля, то в пятницу он тоже изменился незначительно. Отечественная валюта чуть-чуть скорректировалась — с отметки 73,20 в район 73,80 рубля за доллар. Но сегодня утром он вновь торговался в районе отметки 73,30.

«Небольшое укрепление связано с тем, что ожидается, что после праздников начнутся переговоры России с НАТО. Об этом заявил Сергей Лавров. Ориентировочная дата начала переговоров — 12 января. Тем не менее пока ситуация остается напряженной, поскольку Россия просит юридические гарантии, чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО. Запад продолжает обсуждать, что в случае «агрессии» России в отношении Украины будут введены полномасштабные санкции», — отмечают аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, экономисты напоминают об окончании налогового периода в России.

«Его пик уже прошел, поэтому здесь рубль перестанет получать поддержку. Негативным фактором для рубля в конце года может стать спрос на доллары в преддверии достаточно длинных выходных. Пока для рубля актуален диапазон 72,50-75,50 рубля за доллар», — заключили они.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что высокая волатильность будет наблюдаться на мировом нефтяном рынке в следующем году, однако ОПЕК+ может вмешаться и стабилизировать ситуацию. Также Дюков напомнил о кризисе весной 2020 года, когда спрос на черное золото и его стоимость резко обвалились.