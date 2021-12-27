Скандальный мэр турецкого Болу обратился в прокуратуру с жалобой на пользователей соцсетей

Болу, 27 ноября. Известный своими ксенофобными высказываниями мэр турецкого Болу Танжу Озджан подал заявления на возбуждение уголовных дел в отношении пользователей соцсетей, которые оскорбляли его личность. Об этом сообщил интернет-портал T24.

Адвокат политика провел работу по выявлению оскорбительных комментариев, в ходе которой было установлено, что за язвительными сообщениями стояли две тысячи аккаунтов. После этого Озджан через своего юридического защитника обратился в прокуратуру с жалобой на обидчиков.

«Я попросил его (адвоката — Прим. ред.) открыть дело из-за действий, оскорбляющих честь и достоинство, но не по причине критики. Мы получаем так много критики, что я не подам из-за этого в суд. Кроме того, это тролли. Они вылезают из Ризе или Балыкесира, но не из Болу. Лишь один из тысячи из Болу», — объяснил свое решение мэр, представляющий оппозиционную «Республиканскую народную партию» (РНП).

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu!https://t.co/A8V7tnHA4f — T24 (@t24comtr) December 27, 2021

Самый скандальный мэр

Танжу Озджан стал известен по всей Турции благодаря своим ксенофобным и антимигрантским инициативам. Так, в июле политик заявил, что для иностранных граждан, проживающих в Болу, тарифы на воду и вывоз твердых коммунальных отходов должны быть повышены в 10 раз. По его словам, 85% жителей города устали содержать беженцев из других стран, особенно из Сирии, и поддерживают его предложение.

Кроме того, в августе Озджан открыто говорил, что сирийцы и иракцы отстают в развитии от турок на 30 лет, а афганцы — на 100. Как отметил градоначальник, мужчины из южноазиатского государства «видели только женщин в бурке» и «воевали с семи лет», поэтому они не смогут социально интегрироваться в турецкое общество.

Nokta TV'de katıldığı programda "Suriyeliler bizden yaklaşık 30 yıl gerideydi. Iraklılar da öyle. Ama Afganlar 100 yıl geride" diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kişilerin sosyal entegrasyonunun sağlanmasının mümkün olmadığını öne sürdü. pic.twitter.com/jzAeTLClKt — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 18, 2021

В ноябре одиозный мэр потребовал взимать с молодоженов из Болу 100 000 турецких лир (примерно 640 000 рублей) в случае, если один или оба партнера являются иностранными гражданами. По словам политика, приезжие из других стран не должны жениться в его городе, селиться в нем и заводить детей.

Кроме того, Озджан внес предложение о взимании сборов с тех жителей, которые развелись и намерены вступить во второй или третий брак. Он также заявил, что супружеская измена должна быть внесена в Уголовный кодекс страны в качестве преступления. Такими шагами, по мнению градоначальника, можно добиться сохранности целостности семьи.

При этом политик отрицает, что является расистом, фашистом или разжигателем ксенофобии. По его словам, он лишь пытается защитить будущее детей.

Однако «Республиканская народная партия», членом которой является мэр Болу, заявляла, что взгляды Озджана отражают лишь его личные убеждения, но не всей фракции. Сам градоначальник заявил, что не будет переживать, если его исключат из светской кемалистской партии.

Несмотря на то, что заявления политика кажутся неприемлемыми, определенные группы турок приветствовали его жесткую антимиграционную риторику. Многие жители республики считают, что приток миллионов выходцев из арабских и южноазиатских стран повлечет за собой изменение демографической картины государства и лишит трудоустройства местных граждан, и так страдающих от безработицы.

Напомним, что в настоящее время в Турции насчитывается почти четыре миллиона сирийских беженцев, а также несколько сотен тысяч иракцев. Кроме того, весной и летом нынешнего года на фоне активизации радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в страну хлынула волна афганских нелегалов. В середине августа в Анкаре народное недовольство засильем беженцев перешло в уличные беспорядки, когда жители города принялись громить торговые лавки и машины сирийцев в ответ на убийство молодого турка.

1 Организация запрещена на территории РФ.