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Политолог Бортник считает, что Запад утратил рычаги давления на Россию

Политика
Политолог Бортник считает, что Запад утратил рычаги давления на Россию

Киев, 27 декабря. Запад не в состоянии противостоять России. Зарубежные государства утратили рычаги давления на Москву, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В эфире местного телевидения политолог поделился своим мнением о возможностях США и Европы противостоять российской стороне. Он считает, что режим санкций себя практически исчерпал, а в военном плане страны Запада не могут быть на одном уровне с РФ.

По его словам, здесь на арену должен выйти Киев.

«Украинские политики должны быстро найти компромиссные модели, предложить что-то такое, что было бы интересно и России, и западным партнерам, и частично учитывало наши интересы», — пояснил эксперт.

Также Бортник коснулся темы отключения России от платежной системы SWIFT. В таком случае исход будет плачевным скорее для западных инвестиций, убежден эксперт.

Ранее профессор Колледжа Макалестера в американском штате Миннесота Эндрю Летем заявил, что Вашингтону необходимо признать Россию сверхдержавой. Этот шаг позволит Западу приблизиться к стратегической ясности.

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