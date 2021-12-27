Россияне за 2021 год купили бумажных книг в интернете почти на 30 млрд рублей

Москва, 27 декабря. Жители России стали гораздо чаще покупать бумажные книги через интернет. Доля онлайн-продаж по итогам года достигнет рекордных 40–45%, сообщает «Коммерсант».

В минувшем году только 36% книг были заказаны онлайн, а в 2019 году — 24%, Представители интернет-магазинов связывают изменившуюся ситуацию с ростом числа покупок в регионах и появлением там новых пунктов выдачи.

Россияне потратили на покупки книг в интернете в 2021 году 29,5 млрд рублей. В предыдущем они израсходовали 26,4 млрд рублей, а в 2019-м — только 23 млрд рублей.

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков считает, что увеличение онлайн-продаж напрямую связано с развитием маркетплейсов.

«Через них любое, даже небольшое издательство может продавать книги, не имея собственной дистрибуции в рознице», — отметил он.

По мнению директор по интернет–маркетингу «Альпины» Юлии Скрипник, на активные продажи в маркетплейсах повлияли «сильные новинки» и бесплатная доставка. Продвижение книг через соцсети и блогеров вызывает приток молодой аудитории.

Специалисты прогнозируют в 2022 году увеличение продаж через интернет на 25–30%. Они надеются на сохранение динамики, однако допускают ее замедление из-за роста стоимости книг.