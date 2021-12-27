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Пользователи Сети сообщают о сбое в работе Telegram

Общество
Пользователи Сети сообщают о сбое в работе Telegram
pixabay.com

Москва, 27 декабря. Серьезные неполадки в работе мессенджера Telegram наблюдаются в ряде регионов России, свидетельствуют данные Downdetecter.

В основном, пользователи сети сообщают о медленной отправке сообщений в мессенджере. На нее жалуются 38% пользователей. Еще 19% сообщают о плохом подключении севера, сообщает Downdetecter.

Мессенджер Telegram 21 декабря начал тестирование новой функции, с помощью которой можно защищать собеседника от спойлеров. Видео с опцией опубликовано на форуме Reddit.

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