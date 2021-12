Республиканские штаты будут платить пособие работникам, уволенным за отказ от вакцинации

Вашингтон, 27 декабря. По меньшей мере пять штатов, возглавляемых республиканцами, расширили пособия по безработице для людей, потерявших работу из-за президентского указа об обязательной вакцинации. И их примеру в скором времени могут последовать несколько других штатов.

Обычно работники, которые остаются без работы за нарушение политики компании, не имеют права на получение пособий по безработице. Однако власти Арканзаса, Флориды, Айовы, Канзаса и Теннесси приняли решение сделать исключение для тех, кто лишился работы из-за отказа от вакцинации против COVID-19 — требования, которое выдвигается многим компаниям. Аналогичные меры рассматриваются в Вайоминге, Висконсине и Миссури.

Критики утверждают, что правительства этих штатов побуждают людей отказаться от прививок, которые являются лучшей защитой от коронавируса. Бизнес-лидеры и отраслевые группы выступили против изменения правил, поскольку, по их словам, большая часть расходов, связанных с этими выплатами ляжет на плечи компаний. И эти усилия предпринимаются по мере того, как администрация Джо Байдена настаивает на обязательной иммунизации для сотрудников частных компаний на фоне роста заболеваемости, связанного с распространением варианта «Омикрон».

Эксперты полагают, что решение о поддержке граждан, которые потеряли работу из-за отказа от вакцинации, является политизированным. Они отмечают, что не так давно власти ряда «красных» штатов приняли решение ограничить выплаты по безработице, чтобы стимулировать граждан выходить на работу и перезапустить экономику, пострадавшую от пандемии.

Сторонники принятых мер настаивают на том, что американцы должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о вакцинации. Президент Сената Канзаса Тай Мастерсон раскритиковал указ президента Байдена о вакцинации как неэффективный и несправедливый.

Мастерсон не считает, что изменения в правилах приведут к увеличению количества заявок на пособие по безработице и могут истощить государственный фонд страхования по безработице и оказать давление на бизнес.

Его слова подтверждает исследование Фонда семьи Кайзер, проведенное в октябре. Согласно его данным, всего 5% непривитых взрослых попадают в эту категорию.

Указ президента Байдена об обязательной вакцинации работников фирм, где трудится 100 и более человек, вызвал острую критику со стороны Республиканской партии. Ряд республиканских штатов подали в суд на администрацию Белого дома, обвинив президента в превышении федеральных полномочий. В настоящее время апелляционный суд приостановил действие указа о вакцинации. В то же время несколько штатов приняли законы, ограничивающие и прямо запрещающие исполнение президентского указа об обязательной вакцинации. Ожидается, что окончательную судьбу спорного закона решит Верховный суд.

В последние недели в США, несмотря на высокие показатели вакцинации, фиксируется новый пик заболеваемости. Среднесуточное количество новых заражений в стране вплотную приблизилось к 200 тысячам. Главный медицинский советник президента Байдена Энтони Фаучи предупреждает, что Соединенные Штаты могут столкнуться с самой серьезной волной заболеваемости, в течение которой количество ежедневно фиксируемых новых случаев COVID-19 может достичь 500 тысяч.

