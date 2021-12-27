Форвард «ПСЖ» Мбаппе признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer

Дубай, 27 декабря. Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил приз Globe Soccer Awards.

Ежегодная церемония вручения наград Globe Soccer Awards проходит 27 декабря в столице ОАЭ. В ходе нее нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом 2021 года.

При этом болельщики, участвовавшие в голосовании в TikTok, признали лучшим игроком форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Польскому форварду вручили премию имени Диего Марадоны. Этот приз получает лучший бомбардир года. Левандовски удалось забить 69 мячей. Нападающий «Баварии» побил рекорд именитого Герда Мюллера по количеству голов, забитых в Бундеслиге.

Ранее итальянские журналисты сообщили, что московский «Спартак» хочет приобрести Генриха Мхитаряна. Контракт полузащитника с «Ромой» истекает летом 2022 года.