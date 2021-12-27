Студия Warner Bros. показала новый трейлер «Бэтмена» с Паттинсоном

Лос-Анджелес, 27 декабря. Студия Warner Bros. представила новый трейлер фильма «Бэтмен», в котором главную роль сыграл Роберт Паттинсон. Ролик, предвосхищающий премьеру, опубликовали на YouTube.

Новый трейлер уделяет много внимания отношениям Бэтмена и Женщины-кошки, которую сыграла Зои Кравиц. Например, в ролике показали отрывок драки главных героев. Кроме того, в трейлере можно увидеть символ и некоторые послания Загадочника, которому противостоит человек в костюме летучей мыши.

Режиссером «Бэтмена» с Паттинсоном выступил Мэтт Ривз, работавший над «Монстро» и двумя современными частями «Планеты обезьян». В ленте снялись Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Энди Серкис, Колин Фаррелл и многие другие.

Премьера нового «Бэтмена» в кинотеатрах состоится 4 марта 2022 года. Примерно через 1,5 месяца после этого фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.