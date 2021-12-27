Политолог Корейба заявил о неготовности польских политиков обсуждать выход из Евросоюза

Москва, 27 декабря. Польские политики не готовы поднимать вопрос о выходе из Евросоюза. Такое мнение выразил политолог Якуб Корейба.

Эксперт отметил, что либералы и консерваторы Варшаве не поднимают вопрос о возможном выходе из содружества. При этом есть разговоры об отдельных форматах присутствия Польши в НАТО.

«В силу того, что Польша находится в Европе, выбор небольшой: между Западом, зоной влияния ЕС и Россией. Уже примерно 300 лет ничего другого не существует. Отделение означает автоматический переход в зону влияния РФ», — объяснил Корейба.

Политолог также высказался о возможном принятии евро в качестве национальной валюты в Польше. По его словам, этот вопрос является достаточно сложным, поскольку следует рассчитать, насколько этот шаг будет выгодным для развития экономики.

«Каждый раз, как и в других формах сотрудничества с ЕС, нужно считать, что для страны выгодно. На сегодняшний день Польша однозначно не готова пойти на принятие европейской валюты, и поэтому такого вопроса на повестке дня тоже нет», — добавил польский политолог в беседе с «ПолитЭкспертом».

Ранее польский сенатор Ян Филипп Либицкий заявил, что выход страны из ЕС станет трагедией. По его словам, этого можно избежать в случае принятия евро в качестве национальной валюты, информировала Национальная служба новостей.