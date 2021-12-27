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Дуэйн Джонсон сделал матери роскошный подарок к Рождеству

Общество
Дуэйн Джонсон сделал матери роскошный подарок к Рождеству
flickr.com  /  Aarón Sánchez / Публичное использование

Лос-Анджелес, 27 декабря. Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон опубликовал в Instagram трогательное видео со своей матерью Атой Майвиа, которой подарил белоснежный седан бизнес-класса Cadillac CT5.

Джонсон решил побаловать родительницу дорогим подарком к Рождеству. В США Cadillac CT5 стоит до 50 тысяч долларов. Седан имеет стильный дизайн, мощный двигатель и просторный салон.

«Я так благодарен, что могу делать такие вещи для моей мамы, у которой была по-настоящему адская жизнь. С Рождеством, мама! Мы тебя любим. Ты заслуживаешь намного большего», — написал актер.

На опубликованных кадрах запечатлена неподдельная радость Аты. Женщина даже расплакалась, получив от любимого сына очередной подарок. До этого Джонсон подарил матери роскошный особняк.

Ранее актер получил премию People's Choice Awards. Джонсона признали лучшим комедийным актером, его также назвали «народным чемпионом».

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Все новости / Общество / Дуэйн Джонсон сделал матери роскошный подарок к Рождеству
Дуэйн Джонсон рождество подарок
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