Замминистра обороны РФ Фомин: НАТО ежегодно проводит 30 антироссийских учений

Москва, 27 декабря. Североатлантический альянс проводит в год не менее 30 учений, на которых военные отрабатывают методы ведения боевых действий против ВС РФ. Планомерную подготовку НАТО к войне отметил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В понедельник, 27 декабря, в Минобороны РФ состоялось заседание с участием иностранных военных атташе. Выступая в коллегии, замминистра обороны Александр Фомин отметил, что в ведомстве отмечают опасную милитаризацию со стороны НАТО. Ежегодно силы Альянса проводят не менее трех десятков крупных антироссийских учений.

«В частности, в мае-июне текущего года проведена серия учений Defender Europe-2021 с переброской из Соединенных Штатов Америки и Западной Европы на «восточный фланг» войск усиления численностью до 40 тысяч человек», — указал Фомин.

По словам замминистра, в настоящее время в Восточной Европе постоянно несут службу 13 тысяч солдат Альянса вместе с военной техникой. Кроме того, союзники США до 2024 года обязались увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП.

Ранее президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет Пентагону на 2022 год. Американские власти готовы потратить до четырех миллиардов долларов на «сдерживание России».