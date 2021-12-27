ВВС США и Саудовской Аравии провели совместные учения на западе королевства

Саудовская Аравия и США завершили двусторонние учения военно-воздушных сил. Маневры проводились на авиабазе короля Абдаллы в западной части королевства, сообщает Arab News.

«Учения направлены на укрепление военных связей и повышение боеготовности, их сценарий был реализован, как и планировалось заранее, с высоким мастерством и точностью», — заявили представители саудовского министерства обороны.

Saudi and US air forces conclude joint combat readiness exercise https://t.co/1DMXSsaIV6 — AL MOSAFER MAKKAH TRAVELS (5 Star Hotels Booking) (@MakkahMosafer) December 27, 2021

Данное мероприятие — не первое в таком роде, проводимое на территории королевства в декабре 2021 года. Так, в начале месяца маневры ВВС двух стран начались на авиабазе короля Фейсала в северной части государства и на аэродроме короля Фахда в западном секторе.

The live-fire ACE exercise between the Royal #Saudi Air Defense Forces and the #US Air Force was launched at King Faisal Air Base in the Northern Sector and King Fahd Air Base in the Western Sector.https://t.co/27bJsaZFKn — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) December 8, 2021

На правах давних союзников Эр-Рияд и Вашингтон регулярно работают над совершенствованием навыков летных экипажей и разрабатывают новые тактики реализации воздушных операций.

Впрочем, этим совместная деятельность вооруженных сил двух стран не ограничивается: лишь месяцем ранее американские и саудовские наземные войска проводили отработку навыков в рамках маневров Gulf Shooting 2021 на территории Кувейта.

Помощь в развитии военного потенциала саудовской армии несколько противоречит ранним заявлениям США, представители которых выражали намерения прекратить войну в Йемене, одной из сторон которой является возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция. На этом фоне в первые месяцы работы администрация американского президента Джо Байдена даже заявляла о своем желании остановить поставки оружия саудитам.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее позже в Белом доме оговорились, что королевство было и остается ключевым союзником Соединенных Штатов в регионе, так что вместо наступательной боевой техники стране Персидского залива будет предоставлена оборонительная. Причем исходя из последних запросов Эр-Рияда, объемы поставок могут быть значительно увеличены.

В дополнение к этому Вашингтон оказывает партнерам косвенную помощь в борьбе с хуситами из движения «Ансар Аллах», перехватывая грузы с оружием для повстанцев и накладывая санкции на предприятия, предположительно поставляющие им беспилотники. Так что при сохранении миротворческой риторики американская администрация только укрепляет позиции сил, участие которых в йеменском конфликте лишь усугубляет продолжающийся там кризис. США же в этом случае формально снимают с себя ответственность за это, поскольку в самом Йемене логистическая и разведывательная поддержка войск арабской коалиции официально прекращается.

مجلس النواب الاميركي يصوت قبل قليل بالموافقة على وقف اي دعم لوجستي وعسكري للتحالف بقيادة #السعودية في #اليمن حيث نال التعديل موافقة 219 صوتًا أغلبهم من الحزب الديموقراطي فيما صوت ضده 207 نائبًـا pic.twitter.com/n1lvnnQAhB — The Saudi Post (@TheSaudi_post) September 23, 2021

И поскольку Саудовская Аравия активно использует американскую военную технику, разного рода учения помогают военнослужащим королевства лучше освоить полученное ими вооружение. Так они могут перенять важный для себя опыт и навыки не только от иностранных военных инструкторов, но и в рамках совместных действий, нередко подразумевающих имитацию реального боя.