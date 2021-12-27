Политолог Дзермант: белорусы почувствуют изменения в Конституции только спустя время

Минск, 27 декабря. Изменения, внесенные в Конституцию Белоруссии, коснутся в первую очередь политической сферы. Об этом заявил политолог Алексей Дзермант.

По мнению Дзерманта, изменения на бытовом уровне не станут заметны сразу. Белорусы почувствуют их только спустя время, приводятся слова эксперта на сайте издания «НьюИнформ». Кроме того, граждане республики принимали непосредственное участие в обсуждении поправок в Конституцию.

Члены соответствующей комиссии встречались на диалоговых площадках с жителями страны. Люди формулировали конкретные запросы, которые передавались в администрацию президента.

«На основании этих предложений и замечаний формировался проект конституции. Затем юристы его дорабатывали. Я уверен, что в принципе многие пожелания через такой механизм дошли в итоге до окончательного проекта. Плюс у нас остается два месяца всенародного формата обсуждения, еще возможно сформировать предложения и донести их до комиссии и администрации президента», — уточняется в комментарии Дзерманта.

Ранее в Белоруссии обнародовали проект поправок в основной закон государства. Положения предусматривают лишь два срока на посту президента для одного человека.