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Главным фактором изменения цен на нефть станет встреча участников ОПЕК
Экономика
Главным фактором изменения цен на нефть станет встреча участников ОПЕК
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Решающее значение для будущих цен на нефть будет иметь встреча стран — участниц ОПЕК через неделю. Об этом в беседе с ФАН заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее СМИ сообщили, что нефть Brent подорожала до максимальных за месяц 77,69 доллара за баррель.

«Нефть пошла в рост после открытия американских биржевых площадок. Перед этим главный санитарный врач США заявил, что штамм «Омикрон» не нанесет такого урона экономике, как предыдущие волны коронавируса. Для трейдеров это означает, что спрос на сырье может вырасти», — сказал эксперт.

Артем Деев также отметил, что, по его мнению, такое подорожание не будет длиться долго.

«Это наверняка кратковременный взлет котировок, так как [он] происходит на основании настроений и догадок, а не на фактах или прогнозах от ОПЕК или МЭА. Вероятнее всего, что даже если цены и превысят 80 долларов, то ненадолго», — пояснил собеседник ФАН.

«Нефть подорожала на основе догадок, а не фактов»: аналитик Деев о взлете котировок
Инфореактор / pixabay.com

В завершение он поделился мнением, как на рынке черного золота будут развиваться события в дальнейшем.

«Главным событием для нефтяных цен станет встреча ОПЕК через неделю. Альянс или оставит добычу без изменений (то есть увеличит квоты на 0,4 млн баррелей с февраля), либо откажется от этого. И тот, и другой вариант будет означать, что цены сильно не вырастут и останутся в рамках 72–75 долларов», — подытожил аналитик.

Ранее финансист Игорь Галактионов спрогнозировал стоимость нефти перед Новым годом. По его мнению, на заключительной неделе этого года большую часть времени фьючерсы на нефть марки Brent проведут в диапазоне 72–76 долларов за баррель.

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