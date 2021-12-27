Дана Борисова и Альбина Джанабаева пришли на шоу «Давай поженимся!»

Москва, 27 декабря. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и телеведущая Дана Борисова стали гостьями шоу на Первом канале «Давай поженимся!». К ним также присоединилась радиоведущая Алла Довлатова.

Героем очередного выпуска был 34-летний Александр. За его внимание боролись три девушки. «Звездный десант» поддерживал претенденток. В качестве подружки невесты Ульяны выступила Борисова.

«Внешне симпатичный, Ульяна, ты у меня самая красивая! Мы с тобой подготовились, жених будет наш, это сто процентов. Теперь надо обаять ведущих», — подбадривала участницу Борисова.

Анастасию поддержала Довлатова, а Юлию — Джанабаева. Артистки давали ценные советы своим подопечным и указывали на минусы жениха. Борисова вместе с Ульяной исполнила небольшую сценку в качестве подарка для Александра, пишет «Газета.Ru».

Ранее в одном из выпусков на шоу «Давай поженимся!» появился московский предприниматель Курбан Омаров. После развода с телеведущей Ксении Бородиной он мечтал найти новую даму сердца. Позднее Омаров опубликовал в соцсетях пикантный ролик, намекнув на близость с Ларисой Гузеевой. Поклонники пошутили, что его избранницей стала популярная артистка.