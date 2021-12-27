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Пятилетний россиянин провел совещание в кабинете главы Мордовии и исполнил свою мечту

Общество
Пятилетний россиянин провел совещание в кабинете главы Мордовии и исполнил свою мечту
pxhere.com

Саранск, 27 декабря. Глава Мордовии Артем Здунов исполнил мечту пятилетнего россиянина, желавшего почувствовать себя настоящим министром.

Глава Мордовии Артем Здунов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Ему было необходимо выполнить мечту пятилетнего малыша, который мечтал побывать в Доме Республики. Чиновник пригласил юного россиянина в свой кабинет и даже позволил ему провести заседание с министрами по видеосвязи.

«Коллеги, встречайте – это тоже Артем Алексеевич. Вести ВКС сегодня будет он», — заявил он.

Юный россиянин обсудил с главами профильных министерств проблемы детского меню, зимние виды спорта и необходимые для растущего организма витамины. Чиновники посоветовали мальчику больше времени гулять на улице и ограничить прием сладкого.

В данной акции также принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Он пообещал помочь пятилетнему ребенку посетить шоколадную фабрику. Таким образом юный россиянин увидит весь процесс создания конфет.

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совещание министр здунов елка желаний
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