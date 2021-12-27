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Российские авиакомпании не планируют повышать стоимость билетов в 2022 году

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 20:34
Экономика
Российские авиакомпании не планируют повышать стоимость билетов в 2022 году
pixabay.com

Москва, 27 декабря. Стоимость авиабилетов в 2021 году была ниже, чем в 2019-м, и перевозчики не планируют повышать ее в ближайшее время, сообщают «Известия».

Готовность оставить цену билетов на нынешнем уровне связана с сильной конкуренцией на внутреннем рынке, небольшим спросом и избыточной провозной емкостью.

Несмотря на подорожание авиатоплива и аэропортовых сборов, стоимость билетов в текущем году была на 10–15% ниже, чем в 2019 году, то есть до пандемии коронавируса. Подорожание зависит от темпов восстановления международных перелетов, а об этом пока речи не ведется.

Средний тариф на билеты в 2022 году также может испытывать дополнительное давление из-за быстрого роста лоукостера «Победа» и запуска новой низкобюджетной авиакомпании Citrus.

Эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» ранее посчитали, что средняя цена билета туда-обратно по России в октябре составила 9,5 тысячи рублей.

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