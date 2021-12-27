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Казахстан ведет переговоры с Росатомом о строительстве АЭС

Экономика
Казахстан ведет переговоры с Росатомом о строительстве АЭС
Global Look Press  /  Herbert Kehrer

Москва, 27 декабря. Признаки энергодефицита вынудили Казахстан задуматься о необходимости строительства новой АЭС. Переговоры об этом уже начались с Росатомом, сообщает «Коммерсант».

Глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов заявил, что на данный момент в стране главным трендом является декарбонизация.

«Это переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%», — отметил он.

Казахстан планирует к 2030 году на 15% уменьшить объем выбросов углекислого газа, а к 2060 году стать углеродно нейтральным. Власти планирует привлекать инвестиции в развитие солнечной и ветровой энергетики.

«Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с "Газпромом", но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с Росатомом, мы уже ведем», — подчеркнул Келимбетов.

Декарбонизация для Казахстана — это не только отказ от угля, но и уход от старой энергетической модели, связанной с заработком на нефти и газе, к новому экономическому образцу с другой ролью электроэнергетики. Это приведет к повышению тарифов для населения и промышленных предприятий.

Правительство Казахстана ранее обратилось к РФ с просьбой о коммерческих поставках электричества.

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Все новости / Экономика / Казахстан ведет переговоры с Росатомом о строительстве АЭС
Казахстан аэс росатом энергетика россия и казахстан
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