Казахстан ведет переговоры с Росатомом о строительстве АЭС

Москва, 27 декабря. Признаки энергодефицита вынудили Казахстан задуматься о необходимости строительства новой АЭС. Переговоры об этом уже начались с Росатомом, сообщает «Коммерсант».

Глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов заявил, что на данный момент в стране главным трендом является декарбонизация.

«Это переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%», — отметил он.

Казахстан планирует к 2030 году на 15% уменьшить объем выбросов углекислого газа, а к 2060 году стать углеродно нейтральным. Власти планирует привлекать инвестиции в развитие солнечной и ветровой энергетики.

«Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с "Газпромом", но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с Росатомом, мы уже ведем», — подчеркнул Келимбетов.

Декарбонизация для Казахстана — это не только отказ от угля, но и уход от старой энергетической модели, связанной с заработком на нефти и газе, к новому экономическому образцу с другой ролью электроэнергетики. Это приведет к повышению тарифов для населения и промышленных предприятий.

Правительство Казахстана ранее обратилось к РФ с просьбой о коммерческих поставках электричества.