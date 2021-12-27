Светлана Малькова рассказала правду о выплатах алиментов от мужа Макеевой

Москва, 27 декабря. Живущая в Словении художница Светлана Малькова пожаловалась, что не может добиться полной выплаты алиментов на детей — Александра, Акима и Анну — от экс-супруга Романа Малькова, который ныне является мужем актрисы Анастасии Макеевой.

Малькова заявила, что бизнесмен частично выплатил долг по алиментам. Однако он сделал это не по собственной воле.

«Несмотря на громкие заявления о чистоте помыслов любящего отца, обнинский пристав возобновил сегодня три исполнительных производства! И вчерашняя частичная выплата долга — не квантовое чудо, а последствие атаки на приставов. И атаки пристава на лучшего отца года», — поделилась Светлана в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

В Stories она показала скриншот поста Макеевой, утверждавшей, что у ее супруга нет задолженности по алиментам. Артистка призвала Малькову открыть выставку своих работ и «перестать ныть» из-за материальных благ, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Макеева отпраздновала свой юбилей, ей исполнилось 40 лет. Звезду одарили многие коллеги, она также получила подарки от самых близких. Актриса особенно порадовалась презенту старшего сына своего мужа. Андрей нарисовал ее портрет и вручил вместе с коробкой шоколадных конфет.