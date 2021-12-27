Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 21:35
21:33
Экономика
Арендаторы и арендодатели жилья в России опасаются проблем из-за использования ГИС
21:27
Экономика
Россияне получили 1,31 млн кредитных карт по итогам ноября
21:23
Происшествия
Жители Колпино вынуждены мерзнуть в квартирах из-за отказа теплосетей
21:19
Весь мир
В Иране на фоне забастовки учителей начались протесты пенсионеров
21:17
Экономика
ПФР в конце 2021 года начислит некоторым пенсионерам увеличенные выплаты
21:14
Весь мир
Скандальный мэр турецкого Болу обратился в прокуратуру с жалобой на пользователей соцсетей
21:12
Происшествия
Прорыв водной трубы стал причиной эвакуации детей из спорткомплекса в Петербурге
21:12
Экономика
Главным фактором изменения цен на нефть станет встреча участников ОПЕК
21:11
Экономика
Обман со страховыми полюсами стал самым дорогостоящим для водителей в 2021 году
21:02
Армия
Баранец высмеял намерение Польши «запугать» Россию силами Запада
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Светлана Малькова рассказала правду о выплатах алиментов от мужа Макеевой

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 20:12
Шоу-бизнес
Светлана Малькова рассказала правду о выплатах алиментов от мужа Макеевой
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 27 декабря. Живущая в Словении художница Светлана Малькова пожаловалась, что не может добиться полной выплаты алиментов на детей — Александра, Акима и Анну — от экс-супруга Романа Малькова, который ныне является мужем актрисы Анастасии Макеевой.

Малькова заявила, что бизнесмен частично выплатил долг по алиментам. Однако он сделал это не по собственной воле.

«Несмотря на громкие заявления о чистоте помыслов любящего отца, обнинский пристав возобновил сегодня три исполнительных производства! И вчерашняя частичная выплата долга — не квантовое чудо, а последствие атаки на приставов. И атаки пристава на лучшего отца года», — поделилась Светлана в Instagram.

Светлана Малькова рассказала правду о выплатах алиментов от мужа Макеевой
Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

В Stories она показала скриншот поста Макеевой, утверждавшей, что у ее супруга нет задолженности по алиментам. Артистка призвала Малькову открыть выставку своих работ и «перестать ныть» из-за материальных благ, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Макеева отпраздновала свой юбилей, ей исполнилось 40 лет. Звезду одарили многие коллеги, она также получила подарки от самых близких. Актриса особенно порадовалась презенту старшего сына своего мужа. Андрей нарисовал ее портрет и вручил вместе с коробкой шоколадных конфет.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Светлана Малькова рассказала правду о выплатах алиментов от мужа Макеевой
алименты макеева малькова
Комментировать