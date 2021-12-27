Замминистра обороны РФ Фомин: кризис на Украине спровоцировала НАТО

Москва, 27 декабря. Кризис на Украине возник из-за вмешательства Североатлантического альянса во внутренние дела страны. Из-за этого НАТО прекратила взаимодействие с Москвой, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В понедельник, 27 декабря, в Минобороны РФ провели брифинг для иностранных военных атташе. Во время выступления замминистра обороны РФ Александр Фомин высказался на тему двусторонней повестки и охлаждения отношений между НАТО и Россией. Не последнюю роль в прекращении диалога между ними сыграла ситуация на Украине. Фомин подчеркнул, что кризис в Киеве наступил тоже не без вмешательства стран Альянса.

«В качестве предлога наши западные партнеры использовали события на Украине, которые были спровоцированы самим Западом», — указал Фомин.

По словам замминистра, США и их союзники из Североатлантического альянса «поддержали государственный кровавый переворот» в Киеве и сомнительными путями привели к власти новую прозападную администрацию. Страны НАТО также отвергли сотрудничество с Россией с целью разрешения глобальных проблем и увлеклись политикой «сдерживания».