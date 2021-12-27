Канье Уэст купил дом через улицу от особняка Ким Кардашьян

Лос-Анджелес, 27 декабря. Рэпер Канье Уэст, сменивший имя на Йе, приобрел новую недвижимость. Музыкант купил дом, расположенный вблизи особняка его почти уже бывшей жены — бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян.

Объект недвижимости, купленный Уэстом в преддверии развода, находится через улицу от дома Кардашьян. При этом особняк рэпера намного скромнее их со светской львицей семейного жилища. При разделе их общего дома бизнесвумен заплатила почти уже бывшему мужу 20 миллионов долларов, а на новую недвижимость Йе потратил 4,5 миллиона, сообщает TMZ.

В новом доме музыканта есть пять спален и бассейн. Кроме того, на территории находится даже конюшня.

Поскольку Уэст неоднократно заявлял о желании воссоединиться с Кардашьян, есть вероятность, что покупкой дома он хочет повысить шансы на возобновление их семейной жизни. Кроме того, рэпер мог приобрести особняк, чтобы таким образом ему было легче участвовать в воспитании четверых детей от светской львицы после развода, пишет «Газета.Ru».

Бизнесвумен, судя по всему, не настроена на возвращение к Йе. Она официально подала заявление на развод в суд и попросила немедленно расторгнуть брак с Уэстом, отложив на будущее вопросы раздела имущества и опеки над детьми.

Кроме того, Кардашьян успела завести новые отношения — она встречается с актером и комиком Питом Дэвидсоном. Недавно пару заметили перед свиданием в кинотеатре.