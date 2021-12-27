Байден утвердил оборонный бюджет США на «сдерживание России»

Вашингтон, 27 декабря. Американский лидер Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год. На этот раз финансирование предусматривает траты на «сдерживание России», однако не содержит возможных санкций против «Северного потока — 2».

Всего бюджет на 2022 год составляет 768 миллиардов долларов ассигнований. На «сдерживание России» в Европе американские власти готовы потратить четыре миллиарда. Около 300 миллионов долларов Пентагон потратит на военную помощь Киеву, из них как минимум треть будет потрачена на покупку летальных вооружений. Еще семь миллиардов инвестиций будут направлены на операции армии США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела пресс-конференцию и сообщила, что Москва не видит признаков улучшения российско-американских отношений после избрания Байдена президентом США.