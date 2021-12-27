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Дипломат Лякин-Фролов: РФ строит погранзаставу на таджикско-афганской границе

Армия
Дипломат Лякин-Фролов: РФ строит погранзаставу на таджикско-афганской границе
Prt Scr youtube.com  /  Мир 24

Душанбе, 27 декабря. Российские специалисты приступили к возведению новой пограничной заставы на территории Таджикистана у границы с Афганистаном. Об этом сообщил посол РФ в центральноазиатском государстве Игорь Лякин-Фролов.

Дипломат Лякин-Фролов напомнил, что ранее были осуществлены поставки боевой техники и вооружения российского производства для армии Таджикистана.

«Еще один вклад России — это строительство погранзаставы в районе Шамсиддин Шохин, выделены деньги, подписано соглашение, этот проект переходит в практическую фазу, будет построена современная погранзастава», — заявил посол РФ в Таджикистане.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о существенном укреплении боеспособности таджикских силовых структур в результате военно-технической помощи РФ.

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россия афганистан таджикистан граница
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