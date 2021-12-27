Кличко потребовал развернуть в Киеве систему территориальной обороны

Киев, 27 декабря. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о наборе резервистов в бригады территориальной обороны на фоне сообщений западных СМИ о якобы нарастающей на украинских границах «российской угрозе».

Кличко также сообщил журналистам, что в январе 2022 года в столичном регионе пройдут командно-штабные учения. Всего на Украине находится не менее 500 объектов, требующих защиты. После объявления военного положения они перейдут в ведение отрядов обороны и полиции.

«Заявления и угрозы, скопления войск агрессора на границах нашей страны побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям. В частности, и к худшему», — сообщил киевский градоначальник.

Москва при этом в очередной раз напомнила международной общественности, что никаких военных действий нигде проводить не намерена. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что никакого «нападения» на Украину Россия не планирует и не будет планировать.