Лучший бомбардир в истории сборной Армении Мхитарян может перейти в «Спартак»

Москва, 27 декабря. Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может стать игроком «Спартака».

Московский «Спартак» заинтересован в переходе футболиста «Ромы» Генриха Мхитаряна, контракт которого с римским клубом заканчивается летом 2022 года. Об этом сообщили журналисты итальянского издания Tuttomercatoweb. По информации зарубежного источника, «Рома» не станет продлевать контракт с полузащитником сборной Армении. Более того, с февраля 2022 года Мхитарян сможет вести переговоры с любым клубом, в который захочет перейти на правах свободного агента.

В этом сезоне лучший бомбардир в истории сборной Армении по футболу провел за «Рому» 23 матча. Мхитарян забил два мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.