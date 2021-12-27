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ЦБ РФ хочет разрешить банкам обмениваться информацией о клиентах

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 19:55
Экономика
ЦБ РФ хочет разрешить банкам обмениваться информацией о клиентах
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 27 декабря. Центробанк РФ планирует дать разрешение банкам обмениваться данными о клиентах, если они согласны. Это позволит точнее рассчитывать кредитный рейтинг граждан и снижать для кредитных организаций риски потерь, сообщают «Известия».

Банки предлагают не ограничиваться этим, а обмениваться информацией еще и с торговыми сетями, чтобы обеспечить более быстрый переход к цифровой экономике.

Регулятор планирует начать обмен данными с помощью открытых программных интерфейсов в 2022–2025 годах. У крупных банков будет больше преимуществ перед мелкими из-за накопления более солидного объема информации. Однако конкуренцию между игроками можно выровнять за счет коммерческого доступа к сведениям о клиентах.

Намеренное введение банковских клиентов в заблуждение и реализация продуктов под видом других будет постепенно ликвидироваться, предупредили ранее в Банке России.

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